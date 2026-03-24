Профессор МГИМО назвал роман Симоньян формой культурной рефлексии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет цифра" следует рассматривать как форму культурной рефлексии, он актуален для междисциплинарных гуманитарных исследований, считает декан факультета управления и политики МГИМО, профессор Генри Сардарян.

"Роман следует рассматривать не только как антиутопию, но и как форму культурной рефлексии, актуализирующую вопрос о сохранении человеческой идентичности в условиях технологического прогресса. Исследование подтверждает актуальность произведения для междисциплинарных гуманитарных исследований", - говорится в рецензии Сардаряна на роман.

По мнению профессора, роман соединяет элементы антиутопии, религиозной эсхатологии и культурной сатиры, предлагая образ будущего, в котором "цифра" вытесняет "слово" как основу человеческой идентичности.

« "Книга становится не просто художественным сочинением, но и площадкой для размышлений о природе власти, техноантропологии, о свободе и воле, о символе и знаке, о судьбе человека в эпоху постгуманизма. Именно в таком контексте стоит рассматривать произведение Симоньян ", - считает автор рецензии.