22:01 24.03.2026 (обновлено: 22:22 24.03.2026)
Профессор МГИМО назвал роман Симоньян формой культурной рефлексии
Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет цифра" следует...
общество
маргарита симоньян
мгимо
телеканал rt
Общество, Маргарита Симоньян, МГИМО, Телеканал RT
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет цифра" следует рассматривать как форму культурной рефлексии, он актуален для междисциплинарных гуманитарных исследований, считает декан факультета управления и политики МГИМО, профессор Генри Сардарян.
"Роман следует рассматривать не только как антиутопию, но и как форму культурной рефлексии, актуализирующую вопрос о сохранении человеческой идентичности в условиях технологического прогресса. Исследование подтверждает актуальность произведения для междисциплинарных гуманитарных исследований", - говорится в рецензии Сардаряна на роман.
По мнению профессора, роман соединяет элементы антиутопии, религиозной эсхатологии и культурной сатиры, предлагая образ будущего, в котором "цифра" вытесняет "слово" как основу человеческой идентичности.
"Книга становится не просто художественным сочинением, но и площадкой для размышлений о природе власти, техноантропологии, о свободе и воле, о символе и знаке, о судьбе человека в эпоху постгуманизма. Именно в таком контексте стоит рассматривать произведение Симоньян", - считает автор рецензии.
Профессор подчеркивает, что произведение демонстрирует борьбу русской словесности с цифровой рациональностью. Сардарян также обращает внимание на стилистическое своеобразие книги, которая начинается с библейской торжественности, а заканчивается гротескной сатирой.
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
29 ноября 2025, 14:21
 
