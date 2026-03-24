Госдума приняла решение наградить Симоньян медалью Говорухина

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение наградить главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян медалью Станислава Говорухина за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие современных СМИ и отстаивание интересов России за рубежом.
Соответствующее решение отражено в протоколе заседания Совета Госдумы, документ доступен в думской электронной базе.
"Принято решение наградить медалью Станислава Говорухина: главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Симоньян Маргариту Симоновну", - сказано в документе.
Отмечается, что медаль будет вручена за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие современных средств массовой информации и отстаивание интересов России за рубежом.
Медаль имени режиссера Станислава Говорухина была учреждена Госдумой в 2023 году. Ею награждают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве.
Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне
