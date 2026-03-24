https://ria.ru/20260324/sever-2082593322.html
"Север" уничтожил более 70 гексакоптеров "Баба-Яга" в Харьковской области
Расчёты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за март уничтожили более 70 тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга", которыми ВСУ... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за март уничтожили более 70 тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга", которыми ВСУ пытались снабжать свои передовые подразделения в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным "Комикс".
"Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за март уничтожили более 70 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" совершающие попытки доставить продовольствие и боеприпасы передовым подразделениям боевиков ВСУ
на территории Харьковской области", - рассказал он.
Как уточнил "Комикс", операторы разведывательных БПЛА ведут воздушную разведку и днём, и ночью. При обнаружении вражеских коптеров данные передаются на командные пункты, после чего наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и коптеров. Для уничтожения задействованы осколочно-фугасные боеприпасы, а также системы сбросов.
"Уничтожение и контроль такого канала снабжения позволяет нарушить обеспечение передовых подразделений украинских формирований на определенных стратегических участках", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, из-за того, что дороги и пути сообщения ВСУ в регионе находятся под постоянным огневым контролем, противник был вынужден перейти на использование тяжелых гексакоптеров для доставки воды, продовольствия и боеприпасов на передовые позиции.