"Север" уничтожил более 70 гексакоптеров "Баба-Яга" в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за март уничтожили более 70 тяжёлых гексакоптеров "Баба-Яга", которыми ВСУ пытались снабжать свои передовые подразделения в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным "Комикс".

Как уточнил "Комикс", операторы разведывательных БПЛА ведут воздушную разведку и днём, и ночью. При обнаружении вражеских коптеров данные передаются на командные пункты, после чего наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и коптеров. Для уничтожения задействованы осколочно-фугасные боеприпасы, а также системы сбросов.

"Уничтожение и контроль такого канала снабжения позволяет нарушить обеспечение передовых подразделений украинских формирований на определенных стратегических участках", - подчеркнул собеседник агентства.