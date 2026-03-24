Не менее 40 квартир получили повреждения при взрыве в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Не менее 40 квартир в двух домах серьезно повреждены после взрыва в доме в Севастополе, сообщила РИА Новости глава Гаринского района города Севастополя Екатерина Фалина.

"Сильно повреждены или от взрывной волны, или от пожара два подъезда, по 10 квартир в каждом – это в одном доме (№20 - ред). В доме номер 14 (где на первом этаже произошёл взрыв – ред.) – только первый подъезд, 20 квартир", - сказала Фалина.

Повреждения и разрушения произошли и в других квартирах дома №20, остекление повреждено ещё в трёх домах, которые находятся рядом, добавила она.