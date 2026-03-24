В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома - РИА Новости, 24.03.2026
09:39 24.03.2026 (обновлено: 11:45 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082553570.html
В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома
В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома - РИА Новости, 24.03.2026
В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома в Севастополе. РИА Новости, 24.03.2026
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082544707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35b38cdd8ea564fcc2b7fdc509958be9.jpg
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082564965.html
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082565776.html
севастополь
россия
происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв и обрушение дома в севастополе
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России, Взрыв и обрушение дома в Севастополе
В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома

СК возбудил уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома в Севастополе

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома в Севастополе.
"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — говорится в заявлении ведомства.
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в жилом доме в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
По полученным данным, взрыв прогремел накануне вечером в одной из квартир, расположенных на первом этаже дома по улице Павла Корчагина. Владелица жилплощади погибла, а ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.
В больницы доставили десять человек, в том числе трех детей. Один ребенок получил серьезные травмы, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнили в Минздраве.
В Севастополе исключили версию взрыва газа в жилом доме
Вчера, 10:16
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждены два дома: в одном из них произошло частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. Всего после взрыва загорелись десять квартир. Общая площадь пожара составила тысячу "квадратов".
Всех жильцов эвакуировали. В расположенной неподалеку школе развернули ПВР. Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В Севастополе пострадавшим после взрыва в доме предоставят место размещения
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв и обрушение дома в Севастополе
 
 
