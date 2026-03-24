Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Севастополе возбудили уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и обрушения жилого дома в Севастополе.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности", — говорится в заявлении ведомства.

По полученным данным, взрыв прогремел накануне вечером в одной из квартир, расположенных на первом этаже дома по улице Павла Корчагина. Владелица жилплощади погибла, а ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.

В больницы доставили десять человек, в том числе трех детей. Один ребенок получил серьезные травмы, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнили в Минздраве.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждены два дома: в одном из них произошло частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. Всего после взрыва загорелись десять квартир. Общая площадь пожара составила тысячу "квадратов".