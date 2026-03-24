Семью попавшего под санкции ЕС журналиста Боке выселяют из дома во Франции

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости, что его семью, оставшуюся во Франции, выселяют из дома из-за закона о санкциях, введенного французским президентом Эммануэлем Макроном.

Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался и уроженец Франции Боке. Позднее Боке сообщил РИА Новости, что сумел благополучно добраться до Москвы

"Я под санкциями со всем из этого вытекающим. Но есть я, а есть моя семья. Через несколько дней у моих родителей не будет дома. Макрон добился изменения французских законов два года назад: он создал специальные законы о санкциях", - рассказал Боке.

Собеседник агентства подчеркнул, что введенные против него санкции затронут также его близких родственников. Родители Боке уже пожилые, отцу 85 лет, уточнил журналист.

"Дом принадлежит ему, но я указан как наследник. И на основании того, что мое имя написано на бумагах, они арестовали дом. По их логике мои родители могут отдать мне дом в любое время. Это чистое безумие", - пояснил Боке.

При этом заморожено не только недвижимое имущество его семьи, но и их банковские счета.

"Я звонил своему адвокату, и он объяснил мне, что мои близкие подозреваются в том, что они оказывали мне финансовую помощь. На этом основании их банковские счета тоже заморожены", - рассказал Боке.