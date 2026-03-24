Семью попавшего под санкции ЕС журналиста Боке выселяют из дома во Франции - РИА Новости, 24.03.2026
05:32 24.03.2026
Семью попавшего под санкции ЕС журналиста Боке выселяют из дома во Франции
Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости, что его семью, оставшуюся во Франции, выселяют из дома из-за закона о... РИА Новости, 24.03.2026
Семью попавшего под санкции ЕС журналиста Боке выселяют из дома во Франции

© РИА Новости / Нина Зотина
Адриан Боке - РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Адриан Боке. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости, что его семью, оставшуюся во Франции, выселяют из дома из-за закона о санкциях, введенного французским президентом Эммануэлем Макроном.
Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался и уроженец Франции Боке. Позднее Боке сообщил РИА Новости, что сумел благополучно добраться до Москвы.
Адриан Боке - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Журналист Боке рассказал о пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса
03:33
"Я под санкциями со всем из этого вытекающим. Но есть я, а есть моя семья. Через несколько дней у моих родителей не будет дома. Макрон добился изменения французских законов два года назад: он создал специальные законы о санкциях", - рассказал Боке.
Собеседник агентства подчеркнул, что введенные против него санкции затронут также его близких родственников. Родители Боке уже пожилые, отцу 85 лет, уточнил журналист.
"Дом принадлежит ему, но я указан как наследник. И на основании того, что мое имя написано на бумагах, они арестовали дом. По их логике мои родители могут отдать мне дом в любое время. Это чистое безумие", - пояснил Боке.
При этом заморожено не только недвижимое имущество его семьи, но и их банковские счета.
"Я звонил своему адвокату, и он объяснил мне, что мои близкие подозреваются в том, что они оказывали мне финансовую помощь. На этом основании их банковские счета тоже заморожены", - рассказал Боке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.
Журналист из Великобритании Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции ЕС
16 марта, 21:29
 
