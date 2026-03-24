Эксперт рассказал, повлияет ли участие Саудовской Аравии на войну с Ираном

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вступление Саудовской Аравии в войну США и Израиля с Ираном вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, считает востоковед Владимир Сажин.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия якобы близка к решению присоединиться к атакам США и Израиля на Иран. Вступление королевства в войну является лишь вопросом времени, утверждает издание.
"Не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта", - сказал Сажин газете ВЗГЛЯД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.