S7 запросила включение своего сайта в "белый список"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") подала запрос в Минцифры на включение ее сайта в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета, компания находится во взаимодействии с министерством по этому вопросу, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Да, соответствующий запрос мы подали, находимся во взаимодействии с Минцифры по вопросу включения в "белые списки", - ответили в S7 на вопрос о заявке на включение сайта авиакомпании в "белый список".