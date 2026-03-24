Экс-сенатор исключила длительное ослабление рубля

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова считает преждевременным говорить о формировании устойчивого тренда на ослабление рубля.

"Несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, ее уровень остается достаточно высоким по историческим меркам, что сохраняет привлекательность рублевых активов для инвесторов и поддерживает спрос на национальную валюту. Ключевым фактором поддержки рубля в ближайшее время станет налоговый период", - сказала Епифанова в беседе с "Газетой.Ru"

Она отметила, что к концу марта - началу апреля российские экспортеры традиционно выходят на рынок с продажами валютной выручки для исполнения обязательств перед бюджетом.

"Этот приток предложения иностранной валюты способен оказать существенную поддержку рублю и стабилизировать курс", - сказала экс-сенатор.

По ее словам, если текущие факторы (снижение ключевой ставки, прекращение Минфином плановых операций по продаже юаней и золота, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке) продолжат оказывать давление на российскую валюту, то к концу весны курс доллара будет в диапазоне 85–94 рублей, а евро - 98–105 рублей. Епифанова подчеркнула, что этот прогноз учитывает сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также влияние внешних рисков, однако внутри этого периода вероятны кратковременные периоды укрепления рубля.

По ее словам, минимальные значения курса, скорее всего, придутся на конец апреля и будут связаны с пиком налогового сезона: "в этот период экспортеры консолидированно выходят на валютный рынок для продажи выручки, что создает временный избыток предложения и толкает курс вниз". Однако, уточнила экс-сенатор, такое укрепление рубля носит краткосрочный характер.