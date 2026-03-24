СМИ: все больше украинок жалуются на объявление их в розыск как уклонистов
00:50 24.03.2026
СМИ: все больше украинок жалуются на объявление их в розыск как уклонистов
2026-03-24T00:50:00+03:00
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
Украинки жалуются на объявление их в розыск как уклонистов от мобилизации

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Всё больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В воскресенье издание "Страна.ua" сообщало, что военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск как военнообязанных шесть женщин без военного или медицинского образования.
"В соцсетях появились новые сообщения женщин, которых ТЦК (территориальные центры комплектования - так на Украине называют военкоматы – ред.) объявил в розыск как подлежащих мобилизации, хотя они не имеют медицинского образования", - говорится в сообщении.
Издание прилагает сообщение в соцсетях от украинки, которая рассказала, что уже больше года является "военнообязанной не по своему желанию". По её словам, она не становилась добровольно на учёт и не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а про объявление себя в розыск узнала случайно. Женщина добавила, что обнаружила ещё более 20 девушек на учёте районного военкомата в Харькове с такой же ситуацией.
Как пишет издание, в комментариях публикации другие женщины рассказывают о подобных ситуациях.
"Реестры, к сожалению, не идеальны, и бывают казусные ситуации", - прилагает издание комментарий минобороны Украины.
Согласно законодательству, на Украине на воинский учет обязаны вставать только женщины с военным, медицинским или фармакологическим образованием.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
