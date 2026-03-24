Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны - РИА Новости, 24.03.2026
06:46 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/rost-2082534186.html
Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны
Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны - РИА Новости, 24.03.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны
Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке угрожает молдавскому агропромышленному комплексу и урожаю, сказал РИА Новости экс-премьер Молдавии, депутат РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T06:46:00+03:00
2026-03-24T06:46:00+03:00
молдавия
ближний восток
сша
василий тарлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260324/moldaviya-2082518047.html
https://ria.ru/20260321/moldaviya-2082131109.html
молдавия
ближний восток
сша
молдавия, ближний восток, сша, василий тарлев
Молдавия, Ближний Восток, США, Василий Тарлев
Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны

Тарлев: рост цен на нефть угрожает агропромышленному комплексу и урожаю

Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке угрожает молдавскому агропромышленному комплексу и урожаю, сказал РИА Новости экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке отразится на мировом сообществе, но также и на Молдавии. Если ситуация не изменится, то цены на бензин, на дизельное топливо будут еще расти, не говоря уже о минеральных удобрениях.
"Слава Богу, что Молдова не вовлечена в военные конфликты, в том числе и на Ближнем Востоке. Но у нас уже начались весенние полевые работы. И агропромышленный комплекс должен работать. А цены на нефть, имеется в виду и на бензин, и на дизельное топливо, растут как на дрожжах. У сельхозпроизводителей нет оборотных средств. И они не могут произвести свою плановую работу", - сказал Тарлев.
Он пояснил, что без посева не будет ни обработки, ни, соответственно, урожая.
"И если даже будет определенный урожай, то, естественно, будут высокие цены. И мы будем неконкурентны. Все эти затраты на энергоносители, имеется в виду, на бензин, дизельное топливо, производители вложат в себестоимость. И отсюда рост цен на продукты, в том числе и на транспорт, и на все остальное. Для экономики Молдовы это очень плохо", - подчеркнул он.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
