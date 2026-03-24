Экс-премьер Молдавии рассказал, чем угрожает рост цен на нефть для страны

КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке угрожает молдавскому агропромышленному комплексу и урожаю, сказал РИА Новости экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке отразится на мировом сообществе, но также и на Молдавии. Если ситуация не изменится, то цены на бензин, на дизельное топливо будут еще расти, не говоря уже о минеральных удобрениях.
"Слава Богу, что Молдова не вовлечена в военные конфликты, в том числе и на Ближнем Востоке. Но у нас уже начались весенние полевые работы. И агропромышленный комплекс должен работать. А цены на нефть, имеется в виду и на бензин, и на дизельное топливо, растут как на дрожжах. У сельхозпроизводителей нет оборотных средств. И они не могут произвести свою плановую работу", - сказал Тарлев.
Он пояснил, что без посева не будет ни обработки, ни, соответственно, урожая.
"И если даже будет определенный урожай, то, естественно, будут высокие цены. И мы будем неконкурентны. Все эти затраты на энергоносители, имеется в виду, на бензин, дизельное топливо, производители вложат в себестоимость. И отсюда рост цен на продукты, в том числе и на транспорт, и на все остальное. Для экономики Молдовы это очень плохо", - подчеркнул он.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.