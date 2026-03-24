"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Европе все чаще звучат призывы восстановить отношения с Россией из-за страха перед мировым кризисом, пишет сербское издание "Политика".
"Европейцы почесали затылок и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться, в том числе благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США с их играми вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет. Европа постепенно пробуждается. Но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что центр мира сместился далеко от треугольника Лондон — Париж — Берлин", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, объединенные общим страхом европейцы, судя по всему, "сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство".
Президент Финляндии Александр Стубб 17 марта заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей потребуется "открыть каналы политического диалога с Россией".
