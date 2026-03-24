"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.03.2026
16:39 24.03.2026 (обновлено: 17:19 24.03.2026)
"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией
"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.03.2026
"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией
В Европе все чаще звучат призывы восстановить отношения с Россией из-за страха перед мировым кризисом, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 24.03.2026
в мире
россия
европа
сша
владимир путин
https://ria.ru/20260324/rossiya-2082646720.html
https://ria.ru/20260324/politik-2082541436.html
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, владимир путин
В мире, Россия, Европа, США, Владимир Путин
"Страх перед соседом". На Западе заметили перемены в отношениях с Россией

"Политика": ЕС задумался о добрососедстве с РФ из страха перед мировым кризисом

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Европе все чаще звучат призывы восстановить отношения с Россией из-за страха перед мировым кризисом, пишет сербское издание "Политика".
"Европейцы почесали затылок и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться, в том числе благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США с их играми вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет. Европа постепенно пробуждается. Но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что центр мира сместился далеко от треугольника ЛондонПариж — Берлин", — говорится в публикации.
"Добиться уступок". На Западе забили тревогу из-за решения против России
Вчера, 14:58
По словам автора статьи, объединенные общим страхом европейцы, судя по всему, "сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство".
Президент Финляндии Александр Стубб 17 марта заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей потребуется "открыть каналы политического диалога с Россией".
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Москвой по украинскому урегулированию и назвал сделку с Россией "единственным решением".
Финский политик обвинил Запад в двойных стандартах
Вчера, 08:25
В миреРоссияЕвропаСШАВладимир Путин
 
 
