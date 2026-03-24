МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейские лидеры придерживаются иррациональной политики, отказываясь от российского газа и тем самым подвергая свои страны риску из-за растущей зависимости от США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и еще раз диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской", — написал он в соцсети X.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027-го, а запрет на импорт трубопроводного газа — с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия внесет в начале 2026-го законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.