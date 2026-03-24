Ветврач рассказал о росте спроса на вакцины для питомцев - РИА Новости, 24.03.2026
15:26 24.03.2026
Ветврач рассказал о росте спроса на вакцины для питомцев
Россияне продолжают активно вакцинировать своих домашних питомцев, спрос на препараты растет и иногда возникает дефицит, рассказала РИА Новости главврач филиала
здоровье - общество
домашние питомцы
домашние животные
Ветврач рассказал о росте спроса на вакцины для питомцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы рэгдолл
Кошка породы рэгдолл. Архивное фото
БРЯНСК, 24 мар – РИА Новости. Россияне продолжают активно вакцинировать своих домашних питомцев, спрос на препараты растет и иногда возникает дефицит, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова.
«
"Люди не стали меньше обращаться за вакцинацией животных, и даже наоборот – за последние несколько лет обращений стало больше. Животных приводят, несмотря на дефицит вакцин, несмотря на подорожание, …люди все равно вакцинируют питомцев", - отметила ветврач.
По ее словам, ветеринары периодически фиксируют нехватку вакцин, а также их подорожание.
«
"В какой-то месяц вакцины более чем достаточно, а иногда приходится буквально считать, хватит ли нам ее. Еще несколько лет назад российскую вакцину можно было поставить по цене около одной тысячи рублей, некоторые вакцины стоили дешевле. Сейчас они стоят от двух тысяч", - рассказала Костикова.
Она также подчеркнула, что вакцинация необходима и дает свои позитивные результаты.
«
"В моей практике 10 лет назад у собак еще встречался парвовирусный энтерит, который приводил к очень высокой смертности у щенков. В последние три-четыре года я почти не сталкиваюсь с этим заболеванием, что стало результатом вакцинации", - поделилась Костикова.
