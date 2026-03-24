Россия в январе до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экспорт железа и стали из России в Евросоюз в январе снизился более чем в пять раз в годовом выражении и достиг минимальных значений для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Больше всего европейцы покупали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - 154,1 тысячи тонн (на 61,1 миллиона евро). Также в сравнительно небольших объемах они импортировали другие виды легированных сталей и полуфабрикаты из них (10,2 тысячи тонн), а также отходы и лом черных металлов (1,3 тысячи тонн).