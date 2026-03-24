https://ria.ru/20260324/rossija-2082726595.html
Россия в январе до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС
Россия в январе до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС - РИА Новости, 24.03.2026
Россия в январе до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС
Экспорт железа и стали из России в Евросоюз в январе снизился более чем в пять раз в годовом выражении и достиг минимальных значений для этого месяца, выяснило... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T22:25:00+03:00
2026-03-24T22:25:00+03:00
2026-03-24T22:25:00+03:00
экономика
россия
турция
китай
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944150368_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_68a1fe0fe4a37bfffa0e4d4baf043d35.jpg
россия
турция
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944150368_698:0:3429:2048_1920x0_80_0_0_ecb7657e90035d745345fa89d293e938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, китай, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Турция, Китай, Евростат, Евросоюз
Россия в январе до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС
РИА Новости: экспорт железа из РФ в ЕС в январе снизился более чем в 5 раз
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экспорт железа и стали из России в Евросоюз в январе снизился более чем в пять раз в годовом выражении и достиг минимальных значений для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Всего за январь этого года ЕС
импортировал из России
165,6 тысячи тонн черных металлов (на 66,3 миллиона евро), что стало минимальным значением для этого месяца. В годовом выражении объем поставок сократился в 5 раз, а в месячном - в 3,5 раза.
Больше всего европейцы покупали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - 154,1 тысячи тонн (на 61,1 миллиона евро). Также в сравнительно небольших объемах они импортировали другие виды легированных сталей и полуфабрикаты из них (10,2 тысячи тонн), а также отходы и лом черных металлов (1,3 тысячи тонн).
Всего за месяц объединение импортировало 4,1 миллиона тонн черных металлов на 3,03 миллиарда евро. Россия расположилась на восьмом месте, а в пятерку вошли Турция
(823,1 тысячи тонн), Китай
(520,4 тысячи), Индия
(412 тысячи), Южная Корея
(340,5 тысячи) и Вьетнам
(316,1 тысячи).