Минпромторг расширил список авто для закупки в такси

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перечень локализованных автомобилей для закупки в такси расширен, в список еще вошли Haval Jolion, F7 и F7x, а также модель Tenet Т7, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

В России с 1 марта действует закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси. Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.