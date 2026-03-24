В России вакцинируется почти треть домашних питомцев - РИА Новости, 24.03.2026
17:40 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/rossija-2082684201.html
В России вакцинируется почти треть домашних питомцев
В России вакцинируется почти треть домашних питомцев - РИА Новости, 24.03.2026
В России вакцинируется почти треть домашних питомцев
Около 30% домашних питомцев в России проходят обязательную вакцинацию, прийти к поголовной вакцинации невозможно без введения единой федеральной системы учета... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T17:40:00+03:00
2026-03-24T17:40:00+03:00
общество
россия
домашние животные
россия
общество, россия, домашние животные
Общество, Россия, домашние животные
В России вакцинируется почти треть домашних питомцев

РИА Новости: в России вакцинируется почти треть домашних питомцев

Ветеринар держит в руках шприц. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 30% домашних питомцев в России проходят обязательную вакцинацию, прийти к поголовной вакцинации невозможно без введения единой федеральной системы учета домашних животных, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
"По статистике, вообще это ужасная статистика, у нас вакцинируется не более 30% процентов поголовья домашних животных... При том, что у нас в обязательном порядке по закону существует вакцинация от бешенства, например... Мы обязаны прийти к поголовной вакцинации, но мы не сможем этого сделать без введения обязательной системы учета домашних животных", - сказал он.
Дмитриев отметил вероятность существования неучтенной вакцинации, когда каким-то образом владелец животного приобретает "ввезенный в серую" препарат и колет его самостоятельно, но добавил, что это не является массовым явлением: "такой процент есть, но думаю, что он не глобально большой".
Эксперт видит в этом бескрайний потенциал рынка - отечественным производителям необходимо наращивать производство вакцин для домашних питомцев. На сегодняшний день спрос на рынке составляет 20 миллионов доз в год, из которых российское производство закрывает около 11 миллионов, еще небольшой процент приходится на импорт. При том, что в стране более 80 миллионов домашних питомцев, доз должно быть в четыре раза больше, чтобы прийти к поголовной вакцинации.
"К поголовной вакцинации мы, на мой взгляд, как цивилизованное государство, которое беспокоится об особо опасных инфекциях, обязаны прийти. У нас есть особо опасные болезни, которые общие для животных и человека, и мы в общем даже в масштабах заботы не о домашних питомцах, а о человеке, должны исключить возможность их распространения" - добавил Дмитриев.
