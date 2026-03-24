16:04 24.03.2026
Росэксимбанк снизил ставку по продукту "Деньги на экспорт" до 7,5%
Росэксимбанк снизил ставку по продукту "Деньги на экспорт" до 7,5%
Росэксимбанк (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) снизил ставку по кредиту "Деньги на экспорт" до 7,5%, продукт доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой... РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой Росэксимбанка на выставке международного экспортного форума Сделано в России
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Росэксимбанк (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) снизил ставку по кредиту "Деньги на экспорт" до 7,5%, продукт доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр.
"Деньги на экспорт" – это "коробочный" беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов – до 5", - напоминает пресс-служба.
Среди главных преимуществ продукта: низкая ставка кредитования – на сегодня 7,5% годовых, а также скорость принятия решения – всего 12 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от клиента.
Благодаря кредиту "Деньги на экспорт" малые и средние предприятия с выручкой до 10 миллиардов рублей, которые занимаются производством и реализацией высокотехнологичной продукции по новым и действующим экспортным контрактам, смогут получить средства оперативно и без предоставления залогов.
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра. Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Сегодня через доступны более 120 услуг. С 2020 года предприниматели воспользовались ими более 2 миллионов раз.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
