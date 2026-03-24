При ракетном ударе по Тель-Авиву частично разрушился жилой дом

В местной полиции РИА новости сообщили, что в результате инцидента легко пострадали несколько человек, помощь была оказана на месте.

"Сегодня, примерно час назад, поступили сообщения в полицию о падении элементов оружия в Тель-Авиве. Мы сейчас здесь находимся. Практически нет пострадавших. Есть пострадавшие, которые в очень легкой степени тяжести, которые получили медицинское обслуживание на месте. Ни один человек не был доставлен в места получения медицинской помощи. Есть определенные повреждения домов", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.