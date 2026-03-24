Аварийно-спасательные работы вели ночью после взрыва в доме в Севастополе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь после взрыва во многоэтажке в Севастополе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе, также поврежден соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар. Погибли двое, еще восемь человек пострадали

"Специалисты МЧС России и Спасательной службы Севастополя продолжают работу на месте происшествия. Всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы и плиты в поисках возможных пострадавших, вывозят строительный мусор", - говорится в сообщении.