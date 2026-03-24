Журналист Боке рассказал о пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал серию репортажей с Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей.

"Через три дня после этого (возвращения во Францию - ред.) полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы", - указал Боке.