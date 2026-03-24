Журналист Боке рассказал о пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса
2026-03-24T03:33:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал серию репортажей с Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей.
Ранее Боке сообщил РИА Новости, что сумел благополучно добраться до Москвы
.
"Я отправился на Донбасс
(вскоре после начала СВО - ред.). Там я чуть не умер на следующий же день от удара ВСУ
, нас обстреляли. Когда я через время вернулся на место обстрела, я спустился в кратер, взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что это был французский снаряд, я понял это по серийному номеру. Я снял доказательство того, что французское оружие используется для того, чтобы убивать мирных жителей - тогда погибли восемь гражданских. (Президент Франции
Эммануэль - ред.) Макрон утверждал, что оружие Украине
передается для обороны, а не для атаки", - сказал собеседник агентства.
Боке подчеркнул, что он выпустил не менее 40 репортажей, в том числе об убийстве украинскими войсками мирных жителей России
и об использованном ВСУ оружии, ведь он военный в отставке и эксперт по баллистике.
"Через три дня после этого (возвращения во Францию - ред.) полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы", - указал Боке.
Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался в том числе и уроженец Франции Боке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.