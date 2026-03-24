В Новгородской области работают системы ПВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в регионе работает система ПВО, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.