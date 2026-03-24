ПВО за сутки сбила 259 беспилотников

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 453 танка и других боевых бронированных машин, 1691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц специальной военной автомобильной техники.