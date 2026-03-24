Путин встретился с губернатором Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных помощь участникам СВО в регионе.

По словам Беспрозванных , в 2025 году власти выделили на поддержку бойцов и их семей 3,2 миллиарда рублей.

"Это практически в два раза больше, чем в 2024 году", — отметил он.

Для удобства военнослужащих в каждом муниципалитете открыли филиалы фонда "Защитники Отечества".

Президент и глава области обсудили и социально-экономические показатели региона, вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма.

"Вы упомянули про туризм. Но в структуре ВРП все-таки он незначительное пока место занимает", — обратил внимание Путин

Беспрозванных сообщил, что на долю этого сектора сейчас приходится 4,4%, но каждый год отмечается рост около процента.

Президент также попросил главу региона доложить о ситуации в строительной сфере. Губернатор рассказал, что в 2025 году в области ввели порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

"С приростом один процент к предыдущему году. У нас строительство дороже, чем в целом в других регионах", — добавил он.