Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 24.03.2026 (обновлено: 15:25 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/putin-2082619209.html
Путин встретился с губернатором Калининградской области
Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных помощь участникам СВО в регионе. РИА Новости, 24.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082625531_0:108:3022:1808_1920x0_80_0_0_d74d4904d10a1e1ead7895f7b5eaa831.jpg
https://ria.ru/20260319/putin-2081738131.html
https://realty.ria.ru/20260319/vvod-2081686459.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082625531_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_d391ab4c8f3a3821d2efc8433a162fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Политика, Калининградская область, Россия, Калининград, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных помощь участникам СВО в регионе.
По словам Беспрозванных, в 2025 году власти выделили на поддержку бойцов и их семей 3,2 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Система помощи участникам СВО должна быть прозрачной, заявил Путин
19 марта, 16:28
"Это практически в два раза больше, чем в 2024 году", — отметил он.
Для удобства военнослужащих в каждом муниципалитете открыли филиалы фонда "Защитники Отечества".
Президент и глава области обсудили и социально-экономические показатели региона, вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма.
"Вы упомянули про туризм. Но в структуре ВРП все-таки он незначительное пока место занимает", — обратил внимание Путин.
Беспрозванных сообщил, что на долю этого сектора сейчас приходится 4,4%, но каждый год отмечается рост около процента.
Президент также попросил главу региона доложить о ситуации в строительной сфере. Губернатор рассказал, что в 2025 году в области ввели порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья.
"С приростом один процент к предыдущему году. У нас строительство дороже, чем в целом в других регионах", — добавил он.
Последний раз в двустороннем формате Путин встречался с Беспрозванных в августе 2024-го, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона. Речь тогда шла о социально-экономическом развитии Калининградской области.
Строительство новых жилых кварталов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Ввод жилья в России упал за два месяца почти на треть
19 марта, 13:48
 
ПолитикаКалининградская областьРоссияКалининградВладимир ПутинАлексей Беспрозванных
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала