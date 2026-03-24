Путин примет губернатора Калининградской области

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Путин во вторник работает в Кремле и проводит серию рабочих встреч, крупных мероприятий публичного характера в графике президента нет.