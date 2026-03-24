Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде - РИА Новости, 24.03.2026
04:26 24.03.2026
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде - РИА Новости, 24.03.2026
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде
Жирные и острые блюда, а также орехи и холодные напитки рекомендуется исключить из рациона во время простуды, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №4... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T04:26:00+03:00
2026-03-24T04:26:00+03:00
здоровье - общество
здоровье - общество
Здоровье - Общество
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде

РИА Новости: жирные и острые блюда не рекомендуется есть при простуде

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жирные и острые блюда, а также орехи и холодные напитки рекомендуется исключить из рациона во время простуды, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №4 Люберецкой больницы Регина Вуколова.
"Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию. По этой же причине во время простуды нельзя есть горячую и острую пищу", - сказала Вуколова.
Врач отметила, что при простуде также нельзя есть жирные блюда, так как они увеличивают нагрузку на организм. Кроме того, рекомендуется исключить холодные напитки, они могут вызывать переохлаждение гортани и усиливать воспалительные процессы.
"А для того чтобы быстрее восстановить слизистую, лучше всего принимать пищу в теплом виде и постоянно в течение дня увлажнять горло теплой водой", - добавила Вуколова.
Девушка во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врач рассказала, что нельзя делать во время простуды
19 февраля, 04:26
 
