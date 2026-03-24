Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жирные и острые блюда, а также орехи и холодные напитки рекомендуется исключить из рациона во время простуды, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №4 Люберецкой больницы Регина Вуколова.

"Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию. По этой же причине во время простуды нельзя есть горячую и острую пищу", - сказала Вуколова.

Врач отметила, что при простуде также нельзя есть жирные блюда, так как они увеличивают нагрузку на организм. Кроме того, рекомендуется исключить холодные напитки, они могут вызывать переохлаждение гортани и усиливать воспалительные процессы.