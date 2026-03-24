https://ria.ru/20260324/prostuda-2082529878.html
Врач назвала продукты, которые нельзя есть при простуде - РИА Новости, 24.03.2026
Жирные и острые блюда, а также орехи и холодные напитки рекомендуется исключить из рациона во время простуды, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №4... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T04:26:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aa48320d2ac8dd1cbfa36312913ed66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4e99c92fc9cbcfe39c3e159cd57d129f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: жирные и острые блюда не рекомендуется есть при простуде
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жирные и острые блюда, а также орехи и холодные напитки рекомендуется исключить из рациона во время простуды, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №4 Люберецкой больницы Регина Вуколова.
"Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию. По этой же причине во время простуды нельзя есть горячую и острую пищу", - сказала Вуколова.
Врач отметила, что при простуде также нельзя есть жирные блюда, так как они увеличивают нагрузку на организм. Кроме того, рекомендуется исключить холодные напитки, они могут вызывать переохлаждение гортани и усиливать воспалительные процессы.
"А для того чтобы быстрее восстановить слизистую, лучше всего принимать пищу в теплом виде и постоянно в течение дня увлажнять горло теплой водой", - добавила Вуколова.