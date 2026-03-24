"Билайн бизнес" расширяет возможности связи для поддержки предпринимателей

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. "Билайн бизнес" представляет линейку решений для предпринимателей для стабильной и бесперебойной связи, сообщает пресс-служба оператора.
Эти продукты помогают бизнесу сохранять эффективность процессов и качество клиентского сервиса независимо от внешних факторов.
Так, фиксированный интернет от "билайн бизнес" обеспечивает высокую скорость передачи данных и устойчивое соединение, необходимое для работы с облачными сервисами, проведения онлайн-встреч и обслуживания клиентов без задержек. Решение позволит предпринимателям оставаться на связи в офисе, розничной точке или на удаленных объектах. "Билайн бизнес" предоставляет скидки на новые подключения до 40%.
Дополнительные возможности открывает "Управляемый Wi-Fi" (технология беспроводной связи), который формирует комфортную цифровую среду для сотрудников и посетителей, повышая уровень сервиса и вовлеченность клиентов. Для помещений со сложными условиями приема сигнала доступны фемтосоты, усиливающие мобильную связь и позволяющие поддерживать стабильные коммуникации в офисах, на складах, в торговых залах и на удаленных объектах.
Отдельное внимание "билайн бизнес" уделяет безопасности и надежности корпоративных процессов. "Выделенный APN" (имя точки доступа) обеспечивает защищенный доступ к внутренним системам компании, поддерживает стабильную работу сервисов при пиковых нагрузках, снижает риск несанкционированного доступа и минимизирует влияние нежелательных подключений.
Также оставаться на связи помогает "Мультисим. Балансировщик", который заменяет несколько модемов. Это решение, которое объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных: пропускная способность нескольких сетей объединяется в одном виртуальном канале. Его мощности хватает, чтобы обеспечить постоянный доступ к интернету и минимизировать разрывы сигнала в сети. Балансировщик обеспечивает высокую пропускную способность и не требует проведения выделенной линии связи.
"Предпринимателям сегодня важно быть уверенными в устойчивости своих бизнес-процессов. "Билайн бизнес" поддерживает компании, предлагая решения, которые помогают оставаться на связи со своими клиентами и сотрудниками при любых вызовах", – отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин, его слова приводит пресс-служба.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTVTA5pC9X.