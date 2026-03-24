Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России" - РИА Новости, 24.03.2026
08:17 24.03.2026
Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России"
Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России" - РИА Новости, 24.03.2026
Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России"
Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:17:00+03:00
2026-03-24T08:17:00+03:00
россия
общество, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, книга рекордов россии
Общество, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Книга рекордов России
Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России"

Готовящие для поездов дальнего следования повара войдут в книгу рекордов России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры на платформе
Пассажиры на платформе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Рекорд "Самый многонациональный состав поваров, работающих на предприятии питания на железнодорожном транспорте" будет зафиксирован представителями "Книги рекордов России", - рассказали в ФПК.
Пассажиры ожидают посадки в поезд - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Москве начали тестировать посадку на поезд по биометрии
20 марта, 11:29
Мероприятие пройдет во вторник.
Рекорд присвоят компании, которая представляет услуги питания в поездах ФПК - "Напитки ТрансСервис" (НТС). Компания создана в 2011 году и является дочерней структурой ФПК. "Напитки ТрансСервис" организует работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, в том числе создает меню, разрабатывает блюда и обеспечивает питанием пассажиров в пути.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Железнодорожная отрасль не первый раз попадает в "Книгу рекордов России". Например, в 2025 году было зафиксировано достижение двухэтажного скоростного поезда "Аврора" как регулярного состава с самым большим количеством пассажирских мест.
Строительство в Арктике - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Российские ученые создали "шеф-повара" для арктических строек
17 марта, 07:00
 
ОбществоРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖДКнига рекордов России
 
 
