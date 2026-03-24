Повара, готовящие для поездов, войдут в "Книгу рекордов России"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Рекорд присвоят компании, которая представляет услуги питания в поездах ФПК - "Напитки ТрансСервис" (НТС). Компания создана в 2011 году и является дочерней структурой ФПК. "Напитки ТрансСервис" организует работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, в том числе создает меню, разрабатывает блюда и обеспечивает питанием пассажиров в пути.