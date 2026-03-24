Польша подняла авиацию на фоне якобы активности России на Украине

ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

"Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении

Как уточняет ведомство, кроме истребителей в воздух поднят вертолет ВВС Польши

Оперативное командование также заявило, что "мобилизовало необходимые силы и ресурсы", имеющиеся в его распоряжении.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности", - говорится в сообщении.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине