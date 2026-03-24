10:49 24.03.2026
В Польше ежедневно растут цены на топливо
В Польше ежедневно растут цены на топливо
Ежедневный рост цен на топливо наблюдается в Польше, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, АИ-95
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Ежедневный рост цен на топливо наблюдается в Польше, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на одной и той же автозаправочной станции концерна Orlen стоимость бензина и дизельного топлива за сутки увеличилась на несколько грошей за литр.
Так, бензин марки 95 подорожал с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 1,97 до 1,99 доллара по курсу 3,67 злотого за доллар). Дизельное топливо выросло с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 2,23 до 2,37 доллара).
Премиальное топливо также показало рост: бензин 98 вырос с 7,85 до 7,95 злотого за литр (с 2,14 до 2,17 доллара), а дизель Verva - с 8,39 до 8,89 злотого за литр (с 2,29 до 2,42 доллара).
Таким образом, рост цен за сутки составил от 0,1 до 0,5 злотого за литр в зависимости от вида топлива.
При этом ещё в самом начале марта ситуация выглядела значительно спокойнее. В среднем по стране бензин Аи-95 стоил дешевле 6 злотых за литр (1,6 доллара), а дизель - примерно 6,4 злотого за литр (1,72 доллара).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
