В Польше ежедневно растут цены на топливо

ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Ежедневный рост цен на топливо наблюдается в Польше, передает корреспондент РИА Новости.

Так, на одной и той же автозаправочной станции концерна Orlen стоимость бензина и дизельного топлива за сутки увеличилась на несколько грошей за литр.

Так, бензин марки 95 подорожал с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 1,97 до 1,99 доллара по курсу 3,67 злотого за доллар). Дизельное топливо выросло с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 2,23 до 2,37 доллара).

Премиальное топливо также показало рост: бензин 98 вырос с 7,85 до 7,95 злотого за литр (с 2,14 до 2,17 доллара), а дизель Verva - с 8,39 до 8,89 злотого за литр (с 2,29 до 2,42 доллара).

Таким образом, рост цен за сутки составил от 0,1 до 0,5 злотого за литр в зависимости от вида топлива.

При этом ещё в самом начале марта ситуация выглядела значительно спокойнее. В среднем по стране бе нзин Аи-95 стоил дешевле 6 злотых за литр (1,6 доллара), а дизель - примерно 6,4 злотого за литр (1,72 доллара).

