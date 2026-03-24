В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Поезд на перегоне Ревда - Решеты Свердловской железной дороги сбил местного жителя, когда тот переходил пути, ведется проверка, сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.
"Предварительно, ночью 23 марта 2026 года поездом сообщением "Дружинино-Шарташ" на перегоне Ревда — Решеты Свердловской железной дороги смертельно травмирован местный житель 1996 года рождения, переходивший через железнодорожный путь", - говорится в сообщении.
"Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами", - отметили в ведомстве.
