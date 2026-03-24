09:51 24.03.2026 (обновлено: 15:04 24.03.2026)
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramНа месте схода вагонов пригородного поезда на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги, 24 марта 2026 года
На месте схода вагонов пригородного поезда на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги, 24 марта 2026 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Пригородный поезд сошел с рельсов на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги, пострадавших нет, организована проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Двадцать четвертого марта 2026 года в утреннее время на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда № 6968, следовавшего по маршруту Ивдель-1 — Серов", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что опрокидывания вагонов допущено не было, никто не пострадал, ведутся восстановительные работы.
"По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
