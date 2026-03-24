Пропавших девочек из Пензы нашли в Саратове
Две пропавшие 14-летние девочки из Пензы, которых разыскивали полицейские и волонтеры двух регионов, найдены живыми в Саратове, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:03:00+03:00
САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Две пропавшие 14-летние девочки из Пензы, которых разыскивали полицейские и волонтеры двух регионов, найдены живыми в Саратове, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Информация о розыске девочек появилась в сообществе "Лиза Алерт" Пензенской области
в воскресенье. По данным волонтеров, подростков последний раз видели на дороге между Пензой
и Саратовом
19 марта. К розыску подключились полицейские из Саратовской и Пензенской области.
"Нашли их в Саратове. Они приехали на попутках просто погулять", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, поисковый отряд "Лиза Алерт" Саратовской области проинформировал, что девочки найдены живыми, поблагодарил за помощь сотрудников полиции города Пензы, а также сотрудников ГУМВД по Саратовской области и отдела полиции №3 по Кировскому району Саратова.
В УМВД России по Пензенской области в Telegram-канале сообщили, что девочки 2011 и 2012 годов рождения было доставлены в полицию города Пензы. По данным ведомства, подростков нашли сотрудники уголовного розыска в Саратове. После проведения беседы девочек передадут законным представителям, добавили в пензенской полиции.