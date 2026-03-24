Пропавших девочек из Пензы нашли в Саратове

САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Две пропавшие 14-летние девочки из Пензы, которых разыскивали полицейские и волонтеры двух регионов, найдены живыми в Саратове, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Информация о розыске девочек появилась в сообществе "Лиза Алерт" Пензенской области в воскресенье. По данным волонтеров, подростков последний раз видели на дороге между Пензой Саратовом 19 марта. К розыску подключились полицейские из Саратовской и Пензенской области.

« "Нашли их в Саратове. Они приехали на попутках просто погулять", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, поисковый отряд "Лиза Алерт" Саратовской области проинформировал, что девочки найдены живыми, поблагодарил за помощь сотрудников полиции города Пензы, а также сотрудников ГУМВД по Саратовской области и отдела полиции №3 по Кировскому району Саратова.