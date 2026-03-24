Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику, заявил Орбан
Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику, чтобы привести к власти на выборах проукраинскую оппозицию, и использует для этого все средства, заявил... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T21:40:00+03:00
Орбан заявил, что Киев хочет привести к власти в Венгрии проукраинскую оппозицию
БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику, чтобы привести к власти на выборах проукраинскую оппозицию, и использует для этого все средства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Ситуация накаляется. На кону выборы – сможет ли Украина
свергнуть национальное правительство и установить на его месте проукраинское правительство. Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно. Они прослушивают нашего министра иностранных дел, с помощью IT-разработок создают систему мобилизации для проукраинской оппозиции", - сказал Орбан
в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, на Венгрию
также "оказывается давление через Брюссель
введением нефтяной блокады".
"Украинцы используют все средства, чтобы после выборов в Венгрии было проукраинское правительство", - подчеркнул венгерский премьер.
В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов главы венгерского МИД Петера Сийярто
иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште
, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев
вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.