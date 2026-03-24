ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американская компания OpenAI закрывает ИИ-модель по генерации видео Sora, следует из соответствующего заявления организации.
"Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал с помощью Sora, делился ею и формировал вокруг нее сообщество: спасибо. То, что вы сделали с Sora, было важно, и мы понимаем, что эта новость разочаровывает", - говорится в сообщении в аккаунте Sora в соцсети Х.
Причины не уточняют, но компания обещает вскоре раскрыть подробности.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
