https://ria.ru/20260324/omsk-2082620483.html
В Омске врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с кулак
Врачи урологического отделения омской областной клинической больницы удалили у пациентки камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082622087_0:193:757:618_1920x0_80_0_0_3c5a1dd55c9155b3566451d698b6582e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082622087_0:122:757:689_1920x0_80_0_0_89cbb055d19001ee7f2ac8ac61b25169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Омске врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером более 10 см
ОМСК, 24 мар - РИА Новости.
Врачи урологического отделения омской областной клинической больницы удалили у пациентки камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров, сообщили в пресс-службе
регионального минздрава.
К заведующему урологического отделения омской областной клинической больницы обратилась 55-летняя женщина. Она пожаловалась врачам на слабость и резкое похудение. Обследование показало, что в мочевом пузыре у нее огромный камень, который сдавливал мочеточники и вызвал опасное расширение почек, что привело к почечной недостаточности.
"Врачи урологического отделения Областной клинической больницы провели уникальную операцию — удалили камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров! Для сравнения: это примерно как крупный мужской кулак", - сообщили в пресс-службе.
Операцию провел уролог Давид Амбарцумян, который полностью удалил камень из мочевого пузыря женщины.
Как уточнили в пресс-службе минздрава, на данный момент лазерное оборудование позволяет снизить болевые ощущения при вмешательстве и сократить срок восстановления после операции.