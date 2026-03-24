13:23 24.03.2026 (обновлено: 13:45 24.03.2026)
В Омске врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с кулак
© Фото : Министерство здравоохранения Омской области/ВКонтактеВрачи урологического отделения омской областной клинической больницы проводят операцию пациентке
© Фото : Министерство здравоохранения Омской области/ВКонтакте
Врачи урологического отделения омской областной клинической больницы проводят операцию пациентке
ОМСК, 24 мар - РИА Новости. Врачи урологического отделения омской областной клинической больницы удалили у пациентки камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
К заведующему урологического отделения омской областной клинической больницы обратилась 55-летняя женщина. Она пожаловалась врачам на слабость и резкое похудение. Обследование показало, что в мочевом пузыре у нее огромный камень, который сдавливал мочеточники и вызвал опасное расширение почек, что привело к почечной недостаточности.
"Врачи урологического отделения Областной клинической больницы провели уникальную операцию — удалили камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров! Для сравнения: это примерно как крупный мужской кулак", - сообщили в пресс-службе.
Операцию провел уролог Давид Амбарцумян, который полностью удалил камень из мочевого пузыря женщины.
Как уточнили в пресс-службе минздрава, на данный момент лазерное оборудование позволяет снизить болевые ощущения при вмешательстве и сократить срок восстановления после операции.
