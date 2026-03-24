В Русской духовной миссии назвали дату схождения Благодатного огня
Схождение Благодатного огня ожидается 11 апреля накануне Пасхи, рассказали РИА Новости в Русской духовной миссии в Иерусалиме. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:59:00+03:00
РДМ: схождение Благодатного огня в Иерусалиме ожидается 11 апреля
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Схождение Благодатного огня ожидается 11 апреля накануне Пасхи, рассказали РИА Новости в Русской духовной миссии в Иерусалиме.
"Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова - Пасхи - по юлианскому календарю. В 2026 году Пасху отметят 12 апреля. Поэтому чуда схождения Благодатного огня христиане будут ожидать 11 апреля", - сказали в миссии РИА Новости.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня может пройти без паломников, если действующие ограничения в сфере безопасности сохранятся, рассказал РИА Новости ранее дьякон Ваге, служащий в армянском приделе храма. Ранее в Иерусалиме был закрыт общественный доступ к главным святыням трех монотеистических религий в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и ракетными ударами, так как Старый город Иерусалима не оборудован бомбоубежищами.