В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Ивановской области пресечена деятельность криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавила Волк.