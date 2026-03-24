В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Ивановской области пресечена деятельность криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации", - написала Волк на платформе Max.
Уточняется, что сообщники использовали несколько схем, в том числе вывод денег за пределы России через иностранные коммерческие организации с конвертацией в криптовалюту. За услуги фигуранты брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 миллионов рублей.
Пятнадцать подозреваемых задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, документы и другие предметы в качестве доказательств.
"Следователем Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавила Волк.