Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Белгородская область с 16 по 22 марта оставалась регионом, который чаще подвергался атакам ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что ежедневно регион атаковали от 120 до 160 дронов, а наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.

"По селу Смородино Грайворонского округа был нанесен удар двумя управляемыми авиабомбами. В результате бомбардировки погибли четыре жительницы села, уничтожены почтовое отделение и продовольственный магазин, повреждены частные дома", - указал посол.