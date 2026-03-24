Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ - РИА Новости, 24.03.2026
07:29 24.03.2026
Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ
Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ - РИА Новости, 24.03.2026
Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ
Белгородская область с 16 по 22 марта оставалась регионом, который чаще подвергался атакам ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T07:29:00+03:00
2026-03-24T07:29:00+03:00
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20260324/vsu-2082536687.html
россия
родион мирошник, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Мирошник рассказал, какая область чаще всего подвергается атакам ВСУ

Мирошник: Белгородская область чаще всего подвергается атакам ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Белгородская область с 16 по 22 марта оставалась регионом, который чаще подвергался атакам ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что ежедневно регион атаковали от 120 до 160 дронов, а наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.
"По селу Смородино Грайворонского округа был нанесен удар двумя управляемыми авиабомбами. В результате бомбардировки погибли четыре жительницы села, уничтожены почтовое отделение и продовольственный магазин, повреждены частные дома", - указал посол.
Всего за неделю ранения от варварских ударов ВСУ получил 31 мирный житель, в том числе 6 несовершеннолетних студентов сельскохозяйственного техникума в Короче, погибли 6 мирных жителей, заключил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Мирошник рассказал об ударах ВСУ по медтранспорту
Родион МирошникВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
