Суд арестовал новгородца, получившего посылку с наркотиками из Таиланда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Суд арестовал жителя Великого Новгорода, который получил в посылке из Тайланда почти 1 килограмм наркотиков, замаскированных под воск для укладки волос, сообщает пресс-служба УФСБ России по Новгородской области.