Суд арестовал новгородца, получившего посылку с наркотиками из Таиланда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Суд арестовал жителя Великого Новгорода, который получил в посылке из Тайланда почти 1 килограмм наркотиков, замаскированных под воск для укладки волос, сообщает пресс-служба УФСБ России по Новгородской области.
Уточняется, что при таможенной проверке посылки из Таиланда обнаружено более 900 граммов наркотического средства тетрагидроканнабинол, замаскированного под воск для укладки волос. Адресат - 33-летний ранее неоднократно судимый в том числе за незаконный оборот наркотиков новгородец - задержан при получении посылки. Установлено, что он планировал торговать наркотиком в Новгородской области.
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере), части 4 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ. Ему грозит от 15 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей либо пожизненное заключение.
15 октября 2025, 20:23