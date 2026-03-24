США продлили венгерской MOL срок переговоров о покупке доли в NIS

БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило разрешение на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с Газпромбанком о приобретении мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 22 мая, сообщила венгерская компания.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявку MOL и продлило санкционное разрешение для подготовки и продолжения переговоров по планируемому приобретению контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии", - приводит текст заявления компании венгерское издание Vilaggazdasag .

Отмечается, что разрешение, истекающее в конце марта, было продлено до 22 мая.

"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.