США продлили венгерской MOL срок переговоров о покупке доли в NIS
США продлили венгерской MOL срок переговоров о покупке доли в NIS - РИА Новости, 24.03.2026
США продлили венгерской MOL срок переговоров о покупке доли в NIS
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило разрешение на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T19:55:00+03:00
2026-03-24T19:55:00+03:00
2026-03-24T20:44:00+03:00
сербия
абу-даби
в мире, министерство финансов сша, газпромбанк, нефтяная индустрия сербии, сербия, абу-даби, александр вучич, газпром
В мире, Министерство финансов США, Газпромбанк, Нефтяная индустрия Сербии, Сербия, Абу-Даби, Александр Вучич, Газпром
США продлили венгерской MOL срок переговоров о покупке доли в NIS
США продлили разрешение на переговоры MOL с Газпромбанком о покупке доли в NIS
БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило разрешение на ведение переговоров венгерской нефтегазовой компанией MOL с Газпромбанком о приобретении мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 22 мая, сообщила венгерская компания.
"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявку MOL и продлило санкционное разрешение для подготовки и продолжения переговоров по планируемому приобретению контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии", - приводит текст заявления компании венгерское издание Vilaggazdasag.
Отмечается, что разрешение, истекающее в конце марта, было продлено до 22 мая.
Сербский президент Александр Вучич
ранее сообщил, что минфин США
пока не одобрил сделку по продаже российского контрольного пакета акций NIS в размере 56% венгерской нефтегазовой компании MOL.
"Газпром нефть
" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы по сделке были направлены в OFAC. После завершения сделки власти Сербии
планируют выкупить у MOL 5% "Нефтяной индустрии Сербии
". Также сообщалось о планах национальной нефтяной компании Абу-Даби
ADNOC купить у венгров часть акций NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.