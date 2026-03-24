Нетаньяху поручил соратнику следить за переговорами США и Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2026
22:33 24.03.2026
Нетаньяху поручил соратнику следить за переговорами США и Ирана, пишут СМИ
2026-03-24T22:33:00+03:00
В мире, Иран, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Bloomberg: Нетаньяху поручил Дермеру следить за переговорами США и Ирана

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил бывшему министру стратегического планирования страны Рону Дермеру следить за ведением США и Ираном переговоров о завершении конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на израильского чиновника.
"Нетаньяху поручил близкому соратнику Рону Дермеру следить за переговорами США и Ирана, направленными на завершение войны, и обеспечить соблюдение интересов страны", - говорится в сообщении агентства.
По данным источника, Дермер сосредоточится на вопросах ликвидации иранской ядерной программы, а также вывоза из Ирана и уничтожения высокообогащенного урана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
