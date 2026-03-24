ЕК отложила представление плана по запрету импорта российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, было исключено из списка планируемых инициатив, новая дата пока не определена, подтвердила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.