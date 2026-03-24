ЕК отложила представление плана по запрету импорта российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, было исключено из списка планируемых инициатив, новая дата пока не определена, подтвердила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Еврокомиссия ранее сообщала, что намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт нефти из России.
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
18 марта, 08:00
"Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения. Председатель (ЕК фон дер Ляйен - ред.) ясно заявила, что возвращение к импорту российской энергии означало бы повторение ошибки прошлого. Это было бы стратегической ошибкой", - ответила она на вопрос, почему исчез этот пункт из списка тем.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55%, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 67%.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.