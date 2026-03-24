Иски от жертв агрессии НАТО в Югославии не дадут результата, считает Вулин
2026-03-24T08:56:00+03:00
Вулин: иски к НАТО от жертв снарядов с обедненным ураном не принесут результатов
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Иски к странам НАТО от граждан Сербии и их родственников, пострадавших от последствий применения снарядов с обедненным ураном в ходе агрессии альянса против Югославии, не принесут результатов, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Бомбардировки Югославии
силами НАТО
привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики регистрируют последствия применения снарядов с обедненным ураном, ведущие к росту онкологических заболеваний.
“Не верю, что суды, даже сербские, примут решения против НАТО”, - сказал Вулин
в интервью, приуроченном к годовщине начала агрессии стран НАТО.
По словам Вулина, комиссия по установлению последствий применения снарядов с обедненным ураном продолжает свою деятельность. При этом он отметил, что на момент операции НАТО Сербия
не была членом ООН
, поэтому в международных судах не предоставили ей защиту.
“Наши убитые дети по той логике были свободными целями с правами меньше, чем у любого животного. Если бы убили горную гориллу, кто-то бы отвечал за это, а так как убивали сербских детей, то это разрешено и ненаказуемо”, - подчеркнул он.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово
и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.