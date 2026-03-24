Иски от жертв агрессии НАТО в Югославии не дадут результата, считает Вулин

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Иски к странам НАТО от граждан Сербии и их родственников, пострадавших от последствий применения снарядов с обедненным ураном в ходе агрессии альянса против Югославии, не принесут результатов, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

“Наши убитые дети по той логике были свободными целями с правами меньше, чем у любого животного. Если бы убили горную гориллу, кто-то бы отвечал за это, а так как убивали сербских детей, то это разрешено и ненаказуемо”, - подчеркнул он.