НАСА объявило о планах создания базы на Луне

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне.

Счетная палата США в 2024 году в своем докладе указала, что реализация проекта НАСА по строительству первой орбитальной лунной станции Gateway идет со "значительными сложностями". Во вторник агентство сообщило о приостановке этого проекта, чтобы уделить внимание созданию станции на поверхности Луны

"Чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне, НАСА также объявило о поэтапном подходе к строительству лунной базы. В рамках этой стратегии агентство намерено приостановить работу Gateway в ее нынешнем виде и переключить внимание на инфраструктуру, обеспечивающую устойчивую работу на поверхности", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что, несмотря на препятствия, агентство перепрофилирует подходящее оборудование, а также привлечет к задаче международных партнеров.

НАСА планирует построить базу на Луне в три этапа. Во-первых, агентство доставит на спутник Земли наземный транспорт для создания базовой энергетической, научной и коммуникационной инфраструктуры.

Вторым этапом станет попытка создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики на спутнике. В этой фазе также планируется задействовать разработки иностранных космических агентств.