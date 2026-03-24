НАСА объявило о планах создания базы на Луне

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне.
Счетная палата США в 2024 году в своем докладе указала, что реализация проекта НАСА по строительству первой орбитальной лунной станции Gateway идет со "значительными сложностями". Во вторник агентство сообщило о приостановке этого проекта, чтобы уделить внимание созданию станции на поверхности Луны.
"Чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне, НАСА также объявило о поэтапном подходе к строительству лунной базы. В рамках этой стратегии агентство намерено приостановить работу Gateway в ее нынешнем виде и переключить внимание на инфраструктуру, обеспечивающую устойчивую работу на поверхности", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что, несмотря на препятствия, агентство перепрофилирует подходящее оборудование, а также привлечет к задаче международных партнеров.
НАСА планирует построить базу на Луне в три этапа. Во-первых, агентство доставит на спутник Земли наземный транспорт для создания базовой энергетической, научной и коммуникационной инфраструктуры.
Вторым этапом станет попытка создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики на спутнике. В этой фазе также планируется задействовать разработки иностранных космических агентств.
Заключительным этапом создания базы на Луне НАСА называет обеспечение возможности длительного пребывания человека на спутнике. На этом этапе планируется переход от периодических экспедиций к постоянной работе лунной базы. Также планируется создать многоцелевые жилые комплексы и транспортную систему общего назначения.
