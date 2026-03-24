В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками - РИА Новости, 24.03.2026
08:11 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/mvd-2082540072.html
В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками
В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками - РИА Новости, 24.03.2026
В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками
Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах и никогда не предложат "поучаствовать в операции", "перевезти... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:11:00+03:00
2026-03-24T08:11:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками

В МВД рассказали, что делать, если мошенники пытаются вовлечь в преступление

Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах и никогда не предложат "поучаствовать в операции", "перевезти посылку" или что-то поджечь, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах. Вам не предложат "поучаствовать в операции", передать ценности, "перевезти посылку" или что-то поджечь", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, необходимо всегда перепроверять всё, что сообщают неизвестные: если звонят якобы из госоргана, то необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта; если представляются полицейскими — предложить решить вопрос при личном обращении в подразделение, без "дистанционных указаний"; если же речь идет о банке или деньгах, нужно связаться с банком через официальное приложение или номер на карте.
Кроме того, как отмечают в МВД, нужно обсудить ситуацию с близкими — это помогает снизить влияние давления и трезво оценить происходящее.
"Что необходимо делать при первых подозрениях: не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили - ни при каких обстоятельствах нельзя совершать противоправные действия, даже если неизвестные угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это "специальная операция", обещают вознаграждение или снятие обвинений. Также необходимо записать номер телефона, с которого поступил звонок, сохранить переписку (скриншоты, аудиозаписи), запомнить детали разговора. Помимо этого, нужно рассказать родным и друзьям о случившемся, так как мошенники могут попытаться связаться и с ними.
"Незамедлительно сообщите о попытке вовлечения в противоправную деятельность по номеру 102 или 112, посетите ближайшее отделение полиции и подайте письменное заявление", - заключили в ведомстве.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссия
 
 
