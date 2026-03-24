В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах и никогда не предложат "поучаствовать в операции", "перевезти посылку" или что-то поджечь, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах. Вам не предложат "поучаствовать в операции", передать ценности, "перевезти посылку" или что-то поджечь", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, необходимо всегда перепроверять всё, что сообщают неизвестные: если звонят якобы из госоргана, то необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта; если представляются полицейскими — предложить решить вопрос при личном обращении в подразделение, без "дистанционных указаний"; если же речь идет о банке или деньгах, нужно связаться с банком через официальное приложение или номер на карте.

Кроме того, как отмечают в МВД, нужно обсудить ситуацию с близкими — это помогает снизить влияние давления и трезво оценить происходящее.

"Что необходимо делать при первых подозрениях: не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить", - отмечается в сообщении.

Правоохранители добавили - ни при каких обстоятельствах нельзя совершать противоправные действия, даже если неизвестные угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это "специальная операция", обещают вознаграждение или снятие обвинений. Также необходимо записать номер телефона, с которого поступил звонок, сохранить переписку (скриншоты, аудиозаписи), запомнить детали разговора. Помимо этого, нужно рассказать родным и друзьям о случившемся, так как мошенники могут попытаться связаться и с ними.