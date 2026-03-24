Рейтинг@Mail.ru
МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/mvd-2082515584.html
МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260311/kamchatka-2079851434.html
https://ria.ru/20260113/sud-2067686398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации

МВД будет снимать россиян с учета, если выяснит, что регистрация фиктивная

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства, сообщили в Миграционной службе МВД РФ.
Ведомство вынесло на публичное обсуждение проект приказа "Об установлении Порядка принятия решения о снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек
11 марта, 06:52
«

"Проект приказа предусматривает, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами, их замещающими, в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений", - говорится в сообщении.

К таким решениям относятся: вступивший в законную силу обвинительный приговор, постановление, определение суда либо процессуальный документ, вынесенный органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.
"О принятом решении извещается собственник (наниматель) жилого помещения путем направления уведомления в произвольной форме", - заключили в ведомстве.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Жителя Владимира осудили на три года за фиктивную регистрацию тысяч людей
13 января, 21:41
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала