На благоустройство Мурманска выделят 2,8 миллиарда рублей в 2026 году
17:23 24.03.2026
На благоустройство Мурманска выделят 2,8 миллиарда рублей в 2026 году
На благоустройство Мурманска выделят 2,8 миллиарда рублей в 2026 году
На благоустройство Мурманска выделят 2,8 миллиарда рублей в 2026 году
Объем финансирования проектов благоустройства в Мурманске, который в этом году отметит свое 110-летие, превышает 2,8 миллиарда рублей в 2026 году, и задача... РИА Новости, 24.03.2026
На благоустройство Мурманска выделят 2,8 миллиарда рублей в 2026 году

Чибис: на благоустройство Мурманска выделено 2,8 млрд рублей

МУРМАНСК. 24 мар – РИА Новости. Объем финансирования проектов благоустройства в Мурманске, который в этом году отметит свое 110-летие, превышает 2,8 миллиарда рублей в 2026 году, и задача властей – обеспечить максимально эффективное использование средств, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании регионального правительства во вторник.
"Город-герой Мурманск – столица русской Арктики. В этом году мы празднуем юбилей, 110-летие, и это знаковый рубеж... Несмотря на непростые финансовые времена, всем нам хочется, чтобы к юбилею город подошел обновленным, еще более современным и комфортным для жизни, мог достойно принимать гостей региона", - сказал Чибис и напомнил, что в 2027 году в Мурманске состоится Международный арктический форум.
Чибис сообщил, что сформирована профессиональная команда — проектировщики, архитекторы, специалисты по благоустройству, которые системно прорабатывают концепцию городской среды на основе мастер-плана Мурманской агломерации.
"В 2026 году совокупный объём финансирования проектов благоустройства в Мурманске превышает 2,8 миллиарда рублей. Это серьёзный ресурс, наша задача — обеспечить максимально эффективное его использование", - подчеркнул Чибис. Глава региона отметил, что в фокусе внимания – исторический центр города. В следующем месяце планируют открыть обновленную Ленинградскую улицу, также в этом году будут завершены работы на центральной площади Пять Углов. Кроме того, в этом году в Мурманске продолжат активные капитальные ремонты фасадов и кровель, установку архитектурной подсветки.
В других округах Мурманска также продолжат реализацию проектов благоустройства, в том числе по малым формам, дворовым территориям, инициативам жителей по программе "На Севере – твой проект". Отдельно губернатор отметил работу по формированию единой визуальной концепции и связности ключевых городских пространств, включая туристическую навигацию.
На заседании прозвучало, что в рамках программы "На Севере — твой проект" реализованы 37 инициатив — это прямой результат участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, за семь лет в городе благоустроили 48 детских и спортивных площадок, а также 22 общественных пространства, шесть видовых площадок.
В числе приоритетных проектов губернатор назвал строительство кафедрального собора, которое идет активными темпами. Отдельная задача – благоустройство территории вокруг мемориала Защитникам Советского Заполярья и реконструкция.
