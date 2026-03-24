В подмосковных Люберцах летом откроют новый мост

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Новый мост через Малаховское озеро, который возводят по просьбам жителей в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Люберцах, откроют этим летом, сообщил 360.ru.
"Движение по новому мосту через Малаховское озеро в Люберцах откроют уже в этом году... Мост возводят по просьбам жителей в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Он свяжет два берега озера и даст возможность провести благоустройство водоема, сделав территорию удобной для прогулок и отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядчик уже залил фундаментную плиту и провел работы по армированию каркасов опор будущего моста. Кроме того, на озере обустроили понтонную переправу и специальные механизмы, необходимые для эффективного строительства. Движение по мосту будет открыто летом.
"В настоящее время подрядной организацией производится изготовление аванбека и пролетного строения, сооружены временные опоры. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила моста", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Люберец Виталия Синчука.
