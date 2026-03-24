Операторы начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета

Девушка говорит по телефону на улице в центре Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Операторы связи начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета в городе: теперь все работает в обычном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Мобильный интернет в Москве восстановлен - теперь все работает в обычном режиме", - сообщает "Билайн" своим абонентам в смс.

Во вторник утром агентство заметило, что мобильный интернет снова начал работать без ограничений в центре Москвы, например, в районе станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.